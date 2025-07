Passaporto per animali | quando serve come farlo a Verona

Con il nostro amico a 4 zampe la vacanza è più bella, il condividere i momenti felici, vivere all'aria aperta, non lascialo solo e triste in una pensione ci viene ricompensato dal suo immenso affetto. Ricordate però che se oltrepassate i confini nazionali dovete munirvi di un passaporto. E' una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

