Passaporto per animali | perchè va fatto quando serve

Con il nostro amico a 4 zampe la vacanza è più bella, il condividere i momenti felici, vivere all'aria aperta, non lascialo solo e triste in una pensione ci viene ricompensato dal suo immenso affetto. Ricordate però che se oltrepassate i confini nazionali dovete munirvi di un passaporto. E' una. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Passaporto per animali: quando serve, come farlo a Verona

Sai cos’è e a cosa serve il passaporto per animali? Se vuoi viaggiare in Europa (e non solo) con il tuo cane o gatto, il passaporto europeo per animali da compagnia è obbligatorio! Nel reel ti spiego: Chi può rilasciarlo Cosa contiene Quali vaccini son Vai su Facebook

