Dal 28 luglio al 24 agosto chiuderĂ il passante ferroviario tra Rogoredo e CertosaBovisa. Per chi deve raggiungere le stazioni bloccate (Lancetti, Porta Garibaldi Sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e Segrate) potrĂ prendere la metro gratuitamente, utilizzando il biglietto del treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, estate di disagio per pendolari e lavoratori: passante ferroviario chiuso tra Rogoredo e Certosa/Bovisa - Sarà un’estate di disagio per i chi vive o lavora a Milano. Il Passante ferroviario tra Rogoredo e Certosa/Bovisa resterà infatti chiuso dal 28 luglio al 24 agosto per interventi infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana.

Passante chiuso tra Milano Rogoredo e Certosa/Bovisa, metro e mezzi gratis con il biglietto del treno: come funziona - Con il biglietto del treno sarà possibile viaggiare gratuitamente anche sull'intero percorso del filobus 93, sul tram 2 nella tratta tra Farini/Ferrari- Da fanpage.it

Milano, chiusura del Passante ferroviario: trasporti integrati gratuiti per i viaggiatori Trenord - Dal 28 luglio al 24 agosto, agevolazioni estese anche ai biglietti singoli: accesso gratuito a metro, tram, bus e filovie verso le stazioni chiuse ... Riporta 7giorni.info