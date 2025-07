Partono i lavori per la nuova circonvallazione a Chieri | costi saliti a 1,7 milioni di euro dopo il ricorso dei cittadini

AA Chieri, dopo anni di attesa, possono iniziare i lavori per la costruzione del primo lotto della nuova circonvallazione di Pessione, la frazione che ospita lo storico stabilimento della Martini & Rossi. La nuova strada sarĂ vicina alla provinciale che collega la cittadina alla frazione, fino a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - circonvallazione - chieri - partono

Lavori edili vicino alla circonvallazione: svincolo chiuso per una settimana - Per lo scarico di materiale edile via Cimatti, a Faenza, sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte della circonvallazione e lo svincolo di via Santa Lucia da giovedì 8 a giovedì 15 maggio nella fascia oraria 8.

Circonvallazione, incontri coi privati: "Pronti coi lavori a inizio autunno" - L’importanza strategica della Circonvallazione Ovest è ormai nota, non fosse altro che per il ruolo che rivestirà nel collegamento tra due strade provinciali (la Sp 69 “Virgiliana” e la Sp 45 per Scortichino); consentendo di togliere definitivamente il traffico pesante dal Quartiere del Sole e favorire un collegamento diretto tra le zone produttive del Mantovano e del Veneto con il polo delle ceramiche del Modenese.

Partono i lavori per la nuova circonvallazione: costi saliti a 1,7 milioni di euro dopo il ricorso dei cittadini; Bretelle di Pessione: consegnato il cantiere, migliora l'accessibilitĂ alla zona produttiva; Bretelle di Pessione: consegnato il cantiere, migliora l'accessibilitĂ alla zona produttiva.

Via ai lavori per la circonvallazione. «Un cantiere atteso da venti anni» - La “bretella” ha l’obiettivo di garantire l’accessibilità alla zona produttiva della località Pessione Finalmente partono i lavori per la realizzazione del primo lotto della circonvallazione di Pessi ... Lo riporta msn.com

Circonvallazione, incontri coi privati: "Pronti coi lavori a inizio ... - Circonvallazione, incontri coi privati: "Pronti coi lavori a inizio autunno" Bondeno, il punto col sindaco: "Stiamo cercando un accordo coi proprietari dei terreni per aprire il cantiere" ... ilrestodelcarlino.it scrive