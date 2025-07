Parma solo pari in amichevole | Leoni titolare per più di un’ora

Si è conclusa a reti inviolate l’amichevole tra Parma e Werder Brema, disputata nel pomeriggio. Giovanni Leoni, obiettivo dell’Inter, ha giocato titolare per oltre per più di un’ora. IN AMICHEVOLE – A tenere banco, più del risultato, è stata la grande apprensione in casa emiliana per l’infortunio di Jacob Ondrejka. Il centrocampista del Parma, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo al 37’ del primo mini-match, a seguito di una brutta caduta dopo un contrasto con un avversario. L’impatto è apparso immediatamente serio. Leoni titolare in campo con il Parma. TITOLARE – Da segnalare la prestazione di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 seguito con attenzione dall’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Parma, solo pari in amichevole: Leoni titolare per più di un’ora

