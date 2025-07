Parma 0-0 contro il Werder Brema nel secondo test stagionale | si ferma Ondrejka

Parma, pareggio senza reti nell’amichevole, la seconda della pre season, per i ducali contro il Werder Brema: si fa male Ondrejka Al Parkstadion di Zell am Ziller (Austria), il Parma chiude sullo 0-0 il secondo test della sua pre-season 2025 contro il Werder Brema. Una sfida di buon livello, giocata su 120 minuti (due tempi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma, 0-0 contro il Werder Brema nel secondo test stagionale: si ferma Ondrejka

Werder Brema-Parma 0-0 all'intervallo: Ondrejka out per infortunio - Finisce a reti inviolate il primo tempo tra Werder Brema e Parma nell'impianto del Parkstadion di Zill am Ziller.

Con il Werder Brema finisce senza gol: Parma in ansia per Ondrejka - Finisce a reti inviolate l'amichevole tra Werder Brema e Parma nell'impianto del Parkstadion di Zill am Ziller.

Calciomercato Inter, Leoni in campo per 75 minuti nell'amichevole del Parma contro il Werder Brema: buoni segnali sul campo - Calciomercato Inter, Leoni offre una buona prestazione nel' match contro i tedeschi del Werder: i dettagli sulla prova del giovane centrale.

