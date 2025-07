Parla Rino Foschi | Quanta sofferenza per accuse ingiuste nella mia Cesena Gli inizi col conte Rognoni e i 5 campioni del mondo a Palermo

Una liberazione, come respirare un po' di aria fresca e pulita: è la sensazione che deve aver provato Rino Foschi, decano dei direttori sportivi con i suoi 79 anni, dopo la lettura della sentenza di assoluzione nel processo sul fallimento dell'Ac Cesena, il 'vecchio' Cavalluccio di cui Foschi era. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Crac dell'Ac Cesena, fine dell'incubo per Rino Foschi. Assolto anche Piangerelli, condanna per l'ex presidente del Chievo - E' arrivata intorno alle ore 18 in tribunale a Forlì l'attesa sentenza di primo grado sulla bancarotta dell'Ac Cesena, un processo durato oltre due anni che ha coinvolto 11 imputati, i due ex presidenti del 'vecchio' Cavalluccio, Giorgio Lugaresi e Igor Campedelli, sono usciti dal procedimento.

