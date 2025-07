Parla l’ormai ex assessore di Lodi Le dimissioni e i sassolini di Gianluca Scotti | Mai avuto vantaggi personali

Lodi, 26 luglio 2025 – “ La Giunta è fatta da amici, compreso Andrea Furegato”, presenta così i suoi saluti di commiato l’ormai ex assessore alle Opere pubbliche e al patrimonio, Gianluca Scotti. Dimissionario dall’incarico politico, l’ingegnere tornerĂ a dedicarsi alla sua libera professione, fino a fine mese. “In questo periodo ho trascurato il mio studio professionale e quindi ho la scrivania piena di pratiche che sono state messe in secondo piano rispetto all’impegno in Comune. Poi un po’ di vacanza”, spiega Scotti, che promette inoltre un sostegno pieno e leale alla maggioranza da parte della lista di Lodi al Centro, “affinchĂ© riesca a portare a termine gli impegni assunti con il programma di mandato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

