Parco marittimo è scontro Ancisi | Restano 39 pini Che fine faranno?

Martedì prossimo, 29 luglio, in un consiglio comunale a cui parteciperà anche un gruppo di cittadini, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione question time del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, riguardo ai 39 pini ancora presenti a Lido di Savio in viale Romagna. La questione si inserisce nella più ampia e controversa vicenda del Parco Marittimo esteso a Lido di Savio, un progetto annunciato dalla giunta de Pascale il 30 dicembre 2023 con l’obiettivo di riqualificare viale Romagna all’insegna della valorizzazione naturale. Tuttavia, il progetto ha suscitato forti polemiche a causa dell’ abbattimento previsto di 62 dei 72 pini che caratterizzano il viale principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco marittimo, è scontro. Ancisi: "Restano 39 pini. Che fine faranno?"

In questa notizia si parla di: parco - marittimo - ancisi - pini

Degrado sulla passerella del Parco Marittimo: "Legno in completo sfacelo, occorre fare manutenzione" - Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Sono un ravennate che si muove solo in carrozzina e spero con questa mia segnalazione che qualcuno agisca, preventivamente a qualche inevitabile (è solo questione di tempo) malaugurato spiacevole episodio per la salute dei cittadini ravennati.

Disagi a Punta Marina: "Parco marittimo, i lavori non sono finiti. Così è un pericolo" - Sabbia, buche, pericolosi tombini sporgenti, allagamenti periodici, auto contromano e parcheggi selvaggi.

Parco marittimo, è scontro. Ancisi: Restano 39 pini. Che fine faranno?; Pini di Lido di Savio. Ancisi (LpRa): Che ne sarà dei 39 rimasti in piedi?; Nuovo question time di Ancisi (LpRa) sui pini di Lido di Savio: che fine faranno i 39 pini non ancora eliminati?.

Parco marittimo, è scontro. Ancisi: "Restano 39 pini. Che fine faranno?" - Question time di LpRa chiede conto delle prove di trazione contestate e del futuro degli alberi rimasti. Da ilrestodelcarlino.it

Nuovo question time di Ancisi (LpRa) sui pini di Lido di Savio: che fine faranno i 39 pini non ancora eliminati? - 30, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ravenna Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione question ... Riporta ravennanotizie.it