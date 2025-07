Nel Parco del Delta del Po ci sono secondo l’ultimo censimento 1.110 daini, suddivisi in 450 nel territorio ravennate e ben 650 principalmente nella pineta di Volano e zone limitrofe. Lo dice il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa (nella foto), in una recente intervista su Radio Sound, aggiungendo "non abbiamo ovviamente conteggiato i nuovi nati, poiché i censimenti sono stati fatti a marzo, che potrebbero essere non meno di un altro centinaio di ungulati". Qual è la capacità portante dell’ ecosistema rispetto alla popolazione di daini? "Il piano nazionale prevede che non dovrebbero nemmeno esserci daini in questa zona, poiché specie alloctona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco del Delta ’invaso’ dai daini: "Stanno mutando l’ecosistema"