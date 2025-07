Parcheggio diventa blu mentre lui è in vacanza | multa

Fano, 26 luglio 2025 – Si era concesso una settimana di ferie, lasciando l’auto regolarmente parcheggiata in uno degli stalli bianchi davanti allo Sport Park di Fano. Ma al ritorno, ha trovato una brutta sorpresa: la sua vettura era finita tra le strisce blu, in un’area divenuta nel frattempo a pagamento, e c’era sopra una multa per “rimozione coatta”. Così un cittadino fanese, Mattia Bologna infermiere di 37 anni, ha visto finire la sua vacanza nel peggiore dei modi. E’ accaduto tra il 7 e il 14 luglio scorsi. Viaggio a Baia Flaminia, weekend con 72 multe. L’incubo dei residenti: "Odissea parcheggio" “Abbiamo parcheggiato l’auto prima di partire – racconta – e al nostro ritorno l’abbiamo trovata parcheggiata nelle strisce blu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio diventa blu mentre lui è in vacanza: multa

