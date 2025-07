Parcheggi a Pisa | lavori per 100 nuovi posti auto in città

Continua l'attuazione del Piano dei parcheggi promosso dall'Amministrazione comunale di Pisa, con l'obiettivo di recuperare e creare nuovi posti auto in diverse zone della città. "Il nostro obiettivo - dichiara l'assessore alla mobilità Massimo Dringoli - è quello di aumentare progressivamente i.

Giro d'Italia, cronometro Lucca-Pisa: sosta, parcheggi e zone off limits - Pisa, 17 maggio 2025 – In vista della tappa del Giro d'Italia "Lucca-Pisa ITT" in programma martedì 20 maggio, il Comune ha predisposto un vademecum rivolto a cittadini, pendolari e visitatori, con le indicazioni utili per muoversi in città – in auto, a piedi o con i mezzi pubblici – durante le modifiche temporanee alla viabilità.

Parcheggi a Pisa: lavori per 100 nuovi posti auto in cittĂ - Continua l'attuazione del Piano dei parcheggi promosso dall'Amministrazione comunale di Pisa, con l'obiettivo di recuperare e creare nuovi posti auto in diverse zone della cittĂ .

Parcheggi, prosegue il piano dell'amministrazione per aumentare i posti auto a Pisa - Continua l'attuazione del Piano dei parcheggi promosso dall'Amministrazione comunale di Pisa, con l'obiettivo di recuperare e creare nuovi posti auto in ...

Il parcheggio in via Buonarroti. Dringoli: "21 nuovi posti auto" - Il Comune di Pisa e Pisamo creano nuovo parcheggio a raso in via Buonarroti per risolvere la carenza di posti auto nel quartiere San Francesco.