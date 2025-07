Papillon | trama cast trailer e streaming del film su Rai 3

. Papillon è un film del 2017 diretto da Michael Noer, remake del film omonimo del 1973 che è a sua volta la versione cinematografica dell’autobiografia di Henri Charriere, che va in onda questa sera, sabato 26 luglio 2025, in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Nel cast attori molto apprezzati come Charlie Hunnam e Rami Malek. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Papillon? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Basato sull’autobiografico best-seller internazionale di Henri Charrière, nonchĂ© remake del celebre e omonimo film del 1973, Papillon, diretto da Michael Noer, segue l’epica storia di Henri “Papillon” Charrière (Charlie Hunnam), uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per un omicidio che non ha commesso e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale francese sull’Isola del Diavolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Papillon: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

