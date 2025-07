Papa Leone XIV non chiude alla Russia | com’è andato l’incontro con il Patriarca di Mosca

Il nuovo Pontefice Leone XIV, nato a Chicago e insediato da appena due mesi, ha ricevuto in Vaticano il metropolita Antonij di Volokolamsk, capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Si è trattato del primo incontro di alto livello tra la Santa Sede e un esponente dell’establishment russo da quando è iniziata la guerra in Ucraina, e rappresenta un segnale politico chiaro: Roma vuole restare nel gioco diplomatico, senza cedere all’idea di un dialogo impossibile. Il colloquio ha toccato “numerose questioni riguardanti lo stato del dialogo tra ortodossi e cattolici, nonchĂ© i conflitti in atto nel mondo, compresi quelli in Ucraina e Medio Oriente ”, come ha fatto sapere il Patriarcato russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV non chiude alla Russia: com’è andato l’incontro con il Patriarca di Mosca

