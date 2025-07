Paolo Indiani il mago delle promozioni

Una toscanità portata con orgoglio, percepita come un sentimento atavico. E non poteva essere altrimenti per chi, come Paolo Indiani, di mestiere fa l'allenatore in una regione che.

Livorno campione d'Italia, ora si guarda al futuro: dal destino di Paolo Indiani alla scelta del ds, ecco i nodi da sciogliere - Una stagione da incorniciare. Perché il Livorno, dopo aver ottenuto la promozione in serie C con largo anticipo, ha saputo issarsi anche sul tetto d'Italia dei dilettanti, conquistando lo scudetto grazie alla vittoria in finale con il Siracusa.

Ufficiale: Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto, contratto fino al 2027 - GROSSETO – Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società biancorossa, che ha deciso di affidare la panchina della prima squadra al tecnico toscano, celebre per aver collezionato ben 11 promozioni in carriera.

