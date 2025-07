Paolo Bonolis schiaffo sulla nuca in spiaggia | cosa è successo e chi lo ha ‘aggredito’

Sta facendo il giro del web il video che mostra Paolo Bonolis vittima di uno scherzo piuttosto irriverente sulla spiaggia di Formentera. Nel filmato, diventato virale soprattutto su TikTok e Instagram, si vede il noto conduttore televisivo colpito alla nuca da uno schiaffo improvviso mentre chiacchiera con una persona, apparentemente ignaro di quanto sta per accadere. Il gesto, che ha inizialmente fatto sobbalzare i fan per la reazione visibilmente infastidita di Bonolis, si è poi rivelato parte di uno scherzo orchestrato da Roberto Cenci, storico regista Mediaset e amico personale del conduttore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: bonolis - paolo - schiaffo - nuca

Gerry Scotti fuori da Tu Si Que Vales, al suo posto arriva Paolo Bonolis? - Per Gerry Scotti la pensione è lontana. Il conduttore continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, apprezzato per garbo e simpatia tanto dagli spettatori quanto dai dirigenti.

Tu sì que vales: via Gerry Scotti, al suo posto arriva Paolo Bonolis - Adesso è ufficiale: Gerry Scotti non ci sarà nella prossima stagione di Tu sì que vales, al suo posto arriverà Paolo Bonolis L'articolo Tu sì que vales: via Gerry Scotti, al suo posto arriva Paolo Bonolis proviene da Il Difforme.

Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales, arriva Paolo Bonolis: addio alla Scuderia - Gerry Scotti addio a Tu Si Que Vales: svolta che segna la fine di un'epoca. Dopo oltre dieci anni di presenza ininterrotta come giurato a Tu Si Que Vales, Gerry Scotti lascia ufficialmente il programma.

Paolo Bonolis in spiaggia riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle: chi è l’autore del gesto https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/paolo-bonolis-in-spiaggia-riceve-uno-schiaffo-alla-nuca-mentre-%C3%A8-di-spalle-chi-%C3%A8-l-autore-del-gesto/a Vai su X

Paolo Bonolis in spiaggia, durante la vacanza a Formentera, ha ricevuto uno schiaffo a sorpresa, mentre era di spalle, alla nuca. Il video circola sui social e vede il conduttore irritato dal gesto, ma cosa è saltato fuori dopo poche ore: Vai su Facebook

Tira uno schiaffo a Bonolis mentre è di spalle sul bagnasciuga in spiaggia a Formentera; Paolo Bonolis, schiaffo alla nuca mentre è in spiaggia a Formentera. Il video virale sui social; Paolo Bonolis in spiaggia riceve uno schiaffo alla nuca mentre è di spalle: chi è l'autore del gesto.

Paolo Bonolis, schiaffo alla nuca mentre è in spiaggia a Formentera: video virale sui social - Eppure, il video dello schiaffo ricevuto da Paolo Bonolis su una spiaggia di Formentera ha fatto ... Riporta msn.com

Paolo Bonolis preso a schiaffi alla nuca mentre è in spiaggia. L'«aggressione» a Formentera e lui reagisce così VIDEO - Eppure, il video dello schiaffo ricevuto da Paolo Bonolis su una spiaggia di Formentera ha ... Scrive msn.com