paola perego perde citofonare rai 2 ma torna con uno show in prima serata

Dopo l'addio di Simona Ventura alla Rai, Paola Perego perde Citofonare Rai 2 ma sembra che per lei sia pronto uno show in prima serata.

LA RAI BLINDA CITOFONARE RAI2 E PREMIA PAOLA PEREGO CON UNA PRIMA SERATA - Nessuna chiusura come era circolato nei giorni scorsi. Citofonare Rai2 tornerà puntuale a settembre nel mezzogiorno domenicale, sicuramente con Paola Perego.

Paola Perego, la rara foto con la madre e la sorella: "Auguri signorina" - Alice Perego, la madre della celebre conduttrice Paola Perego, oggi celebra il suo 88° compleanno. Per rendere ancora più speciale questa giornata, Paola ha deciso di condividere con i suoi follower una foto davvero rara che la ritrae insieme alla mamma e alla sorella Silvana.

Paola Perego, altro che esclusa dalla Rai: 2 nuovi programmi e non molla Citofonare Rai 2 - La rete pubblica la conferma per Citofonare Rai 2 e le offre altri 2 show ... Scrive dilei.it