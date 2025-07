Pantigliate tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke?

Milano, 26 luglio 2025 – Le tre costole rotte sono compatibili con un impatto col volante della Mini Cooper e rafforzano l’ipotesi che quella notte Erika Ferini Strambi abbia avuto un incidente nelle campagne di Pantigliate. Tuttavia, la pista che porta all’incontro con un’altra persona non va scartata, anche perchĂ© le fratture non sono la causa della morte. E poi ci sono altri elementi che portano gli investigatori a dubitare che la cinquantatreenne abbia fatto tutto da sola. L’autopsia sul corpo della donna, scomparsa il 6 luglio e ritrovata senza vita dieci giorni dopo, non ha sciolto i dubbi sulla tragica fine dell’impiegata di Luxottica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pantigliate, tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi. C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke?

In questa notizia si parla di: pantigliate - morte - erika - ferini

?ESTATE 2025 Giallo a Pantigliate: proseguono le indagini sulla morte di Erika Ferini Strambi - Cronaca - 7giorni La 53enne ritrovata senza vita in un campo: si cercano ancora la borsa, il cellulare e il portafoglio. Gli inquirenti sospettano un ... Vai su X

Ritrovata senza vita: La Procura di #Milano indaga per omicidio contro ignoti sulla morte di Erika Ferini Strambi. Il corpo della donna scomparsa rinvenuto a circa 200 metri dalla sua auto, in un campo tra #Pantigliate e #PeschieraBorromeo. Gli airbag non son Vai su Facebook

Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi: cosa è emerso dall'autopsia; Pantigliate, tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi. C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke?; Le fratture alle costole e gli slip sfilati, come è morta Erika Ferlini Strambi: i risultati dell'autopsia sul corpo della 53enne e cosa ancora non torna.

Erika Ferini Strambi, la morte è un giallo. L'autopsia: nessuna violenza. Ma restano troppe le anomalie - I primi risultati dell'autopsia non chiariscono il giallo della morte di di Erika Ferini Strambi, la donna 53 anni, trovata morta il 16 luglio ... Riporta msn.com

Erika Ferini Strambi, come è morta la 53enne: l'autopsia aumenta il mistero, ecco cosa ha rivelato - Dall'esame non sono emerse lesioni evidenti, come coltellate o ferite da arma da fuoco, ma solo qualche frattura ... Come scrive msn.com