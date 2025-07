Panico in aereo | brusca manovra del pilota discesa improvvisa per evitare la collisione con un caccia Ci sono feriti

Panico a bordo. Due assistenti di volo di un aereo passeggeri della compagnia statunitense Southwest Airlines sono rimasti feriti ieri, venerdì 25 luglio, in seguito ad una brusca manovra effettuata dal pilota per evitare una collisione con un aereo caccia che in quel momento stava incrociando il. 🔗 Leggi su Today.it

Riceve un “rip” sul cellulare, panico in aereo: volo American Airlines costretto a tornare indietro dopo 30 minuti dal decollo - Era partito da San Juan, Porto Rico, con direzione Dallas quando – dopo 30 minuti – è tornato indietro verso l’aeroporto di partenza.

Pilota sviene sull’aereo mentre l’altro è in bagno, panico a bordo - Per dieci interminabili minuti, un Airbus A321 è rimasto senza pilota umano al comando, sorvolando le placide campagne della Spagna meridionale.

Panico in volo, aereo danneggiato da violenta grandinata: il video dei passeggeri terrorizzati - Un aereo passeggeri della compagnia IndiGo, in viaggio da Nuova Delhi a Srinagar, si è imbattuto in una fortissima grandinata che ha danneggiato gravemente il mezzo.

Panico in aereo: brusca manovra del pilota, discesa improvvisa per evitare la collisione con un caccia. Ci sono feriti - Contusi due assistenti di volo di un velivolo di linea della compagnia statunitense Southwest Airlines partito da Burbank, nel sud della California, e diretto a Las Vegas. Segnala today.it

“Mi spiace per la manovra aggressiva, non è normale quello che è successo”: un pilota si scusa per l’atterraggio dell’aereo a Minot - Un pilota Skywest ha effettuato una manovra evasiva durante l'atterraggio quando ha avvistato un bombardiere B52 sulla sua rotta ... Si legge su ilfattoquotidiano.it