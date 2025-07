Panchine alberi e fontanelle Piazza Redentore si rifà il look

Questa volta non c’entra il Pnrr e non si parla neppure di finanziamenti regionali: arrivano tutti dalle casse comunali, infatti, i circa 500mila euro necessari per intervenire in piazza Redentore, nell’Oltresempione, e migliorare sicurezza e qualitĂ dello spazio urbano a vantaggio di una maggior vivibilitĂ , provando a valorizzare le attivitĂ commerciali di vicinato presenti nella zona. Il progetto di riqualificazione è stato approvato e rientra nel programma di interventi della Rete verde e del commercio. Il progetto prevede la riqualificazione dell’intera piazza del Redentore attraverso il rifacimento della pavimentazione con materiali di maggior pregio, individuati tra quelli giĂ presenti sulla facciata della chiesa e sul sagrato, che valorizzino la chiesa e la fontana unendole in un disegno unitario e simbolico in connessione con l’asse prospettico di via Dante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Panchine, alberi e fontanelle. Piazza Redentore si rifĂ il look

