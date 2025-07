Un red carpet ricco di tenerezza per Pamela Anderson e Liam Neeson. I due attori si sono presi la scena alla prima del loro nuovo film, “ Una pallottola spuntata “, sequel della trilogia degli anni Novanta. Lo scorso 23 luglio, la pellicola è stato proiettata per la prima volta, prima di uscire nelle sale cinematografiche (in Italia dal prossimo 30 luglio). Gli occhi e gli obiettivi dei fotografi erano tutti per loro: la cinquantottenne è arrivata sul red carpet londinese con un abito elegante viola senza spalline e con poco trucco. Il settantatreenne, invece, aveva un abito grigio e una maglietta nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pamela Anderson e Liam Neeson sono la coppia dell’estate? Baci e sorrisi alla prima del loro film a Londra