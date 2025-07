Paltrinieri in ospedale due mesi di stop | Mi sono rotto il…

Paltrinieri in ospedale, due mesi di stop: "Mi sono rotto il." – Stavolta non è stato il cronometro a fermarlo, né un avversario più veloce. A mettere Gregorio Paltrinieri fuori gioco, ancora una volta, è stato il suo stesso corpo. Dopo aver incassato tre medaglie d'argento ai Mondiali di Singapore, stringendo i denti con un dito rotto, il nuotatore si è arreso, almeno momentaneamente, alla necessità di un intervento chirurgico. Ospedale, camice, flebo e ironia: così si è mostrato ai suoi follower su Instagram. Con la solita sincerità disarmante e una battuta pronta: «Mi sono veramente rotto il.

Eroico Paltrinieri, ha vinto l’argento mondiale nuotando per 10 km con un dito rotto. Ma una regola gli impedisce di competere in vasca - Gregorio Paltrinieri ha vinto l’argento della 10 km con un dito fratturato. Il nuotatore azzurro, che già ha ottenuto un risultato storico di per sé, conquistando una medaglia nelle ultime otto edizioni dei Mondiali a cui ha partecipato, in realtà ha compiuto un’ impresa eroica.

Mondiali di nuoto, doppio argento per l’Italia nella 5 km: Paltrinieri campione con un dito rotto - Nonostante una frattura alla mano, Gregorio Paltrinieri continua a scrivere la sua leggenda. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere ai Campionati mondiali di Singapore, chiudendo a soli 2”90 dal tedesco Florian Wellbrock (57’26”40), che centra il terzo oro iridato consecutivo sulla distanza.

