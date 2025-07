Palmeri | Chivu? Ha tre plus! Ma occhio ai tempi duri dell’Inter

Palmeri si esprime su Chivu, individuando sia i plus che i minus dell'allenatore dell'Inter. Ecco il suo commento a tal proposito. PLUS – Tancredi Palmeri, dalle colonne di Sportitalia.com, parlato di Cristian Chivu. Ecco quali sono i pro per l'allenatore dell'Inter: « La ragionevolezza, il contatto umano con i giocatori, il pragmatismo di non sentirsi schiavo del ribellarsi al passato. Chivu è un uomo intelligente che ha capito che non avere continuità con il lavoro di Inzaghi sarebbe un suicidio ». MINUS – Oltre ai pro, secondo Palmeri, il rumeno ha ovviamente anche dei contro. Ecco il suo ragionamento: « L'incognita, l'inesperienza.

In questa notizia si parla di: palmeri - chivu - plus - inter

Lo scudetto degli allenatori: punti di forza e debolezze dei mister delle top 9.

