Pallavolo l’Italia femminile in finale di Nations League | battuta la Polonia è il 28esimo successo consecutivo

L’Italia femminile della pallavolo è devastante. Le ragazze di Julio Velasco battono nettamente le padrone di casa della Polonia per 3-0 e volano in finale di Nations League. 25-18; 25-16; 25-14 i parziali del match, con l’Italia che è semplicemente stata perfetta in ricezione, completando l’opera con ottime trame offensive e soliditĂ al servizio. Quando Paola Egonu e compagne hanno alzato il ritmo, non c’è stato nulla da fare per le polacche, nonostante il sostegno del pubblico. Passando alle statistiche, solita prova da top player dell’opposto Egonu (17 punti), che ha fatto staffetta con Ekaterina Antropova (6 punti) nelle parti conclusive dei vari set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pallavolo, l’Italia femminile in finale di Nations League: battuta la Polonia, è il 28esimo successo consecutivo

