Pallanuoto femminile l’Italia travolge la Nuova Zelanda e si prende il bronzo alle Universiadi

La Nazionale italiana universitaria di pallanuoto femminile si riscatta dopo la bruciante sconfitta in semifinale ai tiri di rigore con gli Stati Uniti e batte nettamente la Nuova Zelanda per 10-5 nello spareggio che metteva in palio la medaglia di bronzo alle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025. Le Azzurre, guidate da Maurizio Mirarchi, si confermano dunque sul podio per la terza edizione consecutiva dei Giochi Mondiali Universitari dopo gli argenti di Napoli 2019 e Chengdu 2023. A Duisburg (in Germania), sede della pallanuoto in queste XXXII Universiadi, l’Italia ha conquistato il bronzo grazie alle triplette di Sbruzzi e Klatowski oltre ai gol singoli di De March, Papi, Longo e Cabona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Italia travolge la Nuova Zelanda e si prende il bronzo alle Universiadi

Pallanuoto femminile / Napoli passa al Palablù di Moie 10-16 - La Team Marche pallanuoto Incom gioca bene il primo tempo ma cede nel terzo periodo contro il GLS Napoli Lions

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1 - Così come L'Ekipe Orizzonte, anche la SIS Roma vince in casa gara-1 della serie al meglio delle 3 sfide valida per le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ed è ora ad un solo successo dall'accesso alla finale Scudetto: le capitoline superano per 14-11 il Rapallo.

Pallanuoto femminile, L'Ekipe Orizzonte batte Trieste per 11-7 in gara-1 delle semifinali - Si aprono le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L'Ekipe Orizzonte regola Trieste per 11-7 in gara-1 e fa un passo verso la finale Scudetto.

FISU World University Games Summer Rhine-Ruhr 2025 ? Straordinaria Italia! La nazionale universitaria femminile di Pallavolo conquista la FINALE! Nella semifinale le nostre studentesse-atlete superano le padroni di casa con un netto 3-0 (25-

Mondiali di pallanuoto femminile 2025: Grecia-Ungheria per l'oro, Italia a caccia del 7° posto - Le semifinali del Mondiale di pallanuoto femminile in corso a Singapore hanno emesso i loro verdetti: saranno Grecia e Ungheria a contendersi il titolo iridato nella finalissima di mercoledì 23