Pallacanestro la Sella e il team manager Francesco Loreti prolungano fino al 2027

La Benedetto XIV Cento ha annunciato con soddisfazione il prolungamento del contratto con Francesco Loreti, team manager e assistente general manager, fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Cento nell'estate del 2023, Loreti si è rapidamente integrato nel.

