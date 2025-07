Palestina Meloni frena la baldanza francese | Oggi è una scelta prematura se non controproducente

Sì a uno Stato di Palestina ma non adesso. La premier Giorgia Meloni frena la baldanza di Emmanuel Macron, giĂ freddato dal presidente Usa Donald Trump (“è una brava persona, ma per fortuna quello che dice non conta”) e dalle cancellerie europee. “L’ho detto varie volte, anche in Parlamento. L’ho detto alla stessa autoritĂ palestinese e l’ho detto anche a Macron. Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo”. Così la presidente del Consiglio in un colloquio con Repubblic a. Questione di tempistica, insomma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

