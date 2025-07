Palestina Macron fa il bullo con Israele Schlein e Conte esultano dal carro del perdente E l’Eliseo restò solo

L’ultima macronata rischia l’isolamento definitivo dell’Eliseo. L’annuncio di ieri che la Francia sarĂ il primo Paese G7 a compiere il grande passo del sì al riconoscimento della Palestina alla prossima assemblea dell’Onu è un boomerang internazionale. Se Donald Trump strattona pubblicamente il presidente Usa, “è bravo ma per fortuna quello che dice non conta” e Israele non gradisce, neppure gli alleati volenterosi seguono il presidente Macron. A partire da Berlino, visto che il portavoce del governo guidato da Friedrich Merz dice chiaramente che per il momento la Germania non intende riconoscere lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Palestina, Macron fa il bullo con Israele, Schlein e Conte esultano dal carro del perdente. E l’Eliseo restò solo

