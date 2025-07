Palestina fuga in avanti Macron spacca l' Occidente

Annuncio sui social con vista sul Palazzo di Vetro. Con effetto boomerang, per Emmanuel Macron. Il presidente francese ha infatti provato a tornare al centro della scena internazionale dicendosi "fedele allo storico impegno della Francia per una pace giusta e duratura in Medioriente". Su queste basi, "la Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina, far√≤ l'annuncio solenne all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel mese di settembre", ha scritto sul suo profilo ufficiale. La Francia sar√† dunque il primo Paese G7 a compiere un simile passo "politico" sul quadrante mediorientale, sganciando di fatto Parigi da un fronte occidentale costituito da una maggioranza di Paesi pi√Ļ attendisti sul dossier "due popoli, due Stati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Palestina, fuga in avanti. Macron spacca l'Occidente

In questa notizia si parla di: palestina - macron - fuga - avanti

Macron: ‚ÄúRiconoscere la Palestina √® esigenza politica‚ÄĚ - Per il presidente francese Emmanuel Macron, ‚Äúriconoscere la Palestina non √® solo un obbligo morale ma anche una necessit√† politica‚ÄĚ.

M.O., Macron: riconoscimento Palestina è una necessità politica - Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa a Singapore, che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è "solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica".

La Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: ‚Äú√ą un‚Äôesigenza politica, non solo un dovere morale‚ÄĚ - √ą possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscer√† lo Stato di Palestina.

Continua a circolare la falsa teoria secondo la quale Brigitte Macron sia nata uomo, ma questa volta il presidente francese e la first lady non ci stanno e fanno causa per diffamazione all'influencer, youtuber e podcaster statunitense Candace Owens. La denun Vai su Facebook

Palestina, fuga in avanti. Macron spacca l'Occidente; Palestina, Trump attacca Macron: Non conti niente. Israele: A Gaza non c'è carestia. Ma permette i lanci di cibo; La Francia è pronta a riconoscere lo Stato della Palestina.

Trump contro Macron sulla Palestina, 'non conta niente' - Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è un favore a Hamas, anzi "dà torto" ai terroristi e "ragione agli attori palestinesi che hanno scelto il dialogo e la pace". Lo riporta ansa.it

Macron: "La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina". Netanyahu: "Una decisione che prem... - La Francia del presidente Macron si smarca ancora una volta dai suoi alleati più stretti, e dai partner del G7. msn.com scrive