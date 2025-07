Palermo Palumbo prende la 5 di Corini | Mi ha dato il suo ok deve essere l’anno della svolta per la mia carriera

Una trattativa lunga ma che alla fine si è conclusa positivamente: Antonio Palumbo ha descritto, dal ritiro di Chatillon, tutta la propria emozione nel vestire la maglia rosanero: "La trattativa è stata lunga - ha precisato - però adesso sono qui. Ho finito la stagione il 13 maggio e per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palumbo - palermo - prende - corini

Corriere dello Sport – Palermo, ufficiale l’acquisto di Palumbo dal Modena: nell’affare anche Di Mariano - 2025-07-23 21:43:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Il Palermo accoglie ufficialmente Antonio Palumbo, ponendo fine ad una delle trattative che ha caratterizzato questa prima fase del calciomercato estivo.

Calciomercato Palermo, si lavora al ritorno di Audero: trattativa anche per Palumbo del Modena - Il Palermo è pronto a piazzare i primi colpi della sessione estiva di calciomercato: il ds Osti sta lavorando per finalizzare due trattative importanti.

Modena, il mercato si infiamma. Il Palermo di Inzaghi tenta Palumbo - Pare essersi infiammato d’improvviso il mercato del Modena, qualche giorno dopo l’annuncio di Andrea Sottil.

Palermo, Palumbo prende la 5 di Corini: “Mi ha dato il suo ok, deve essere l’anno della svolta per la mia carriera”; Palermo, Palumbo prende la 5 di Corini: “Mi ha dato il suo ok, deve essere l’anno della svolta per la mia carriera”; Sorrentino: “L’anno scorso con Corini il Palermo aveva 10 punti in più…”.

Palermo, Palumbo prende la 5 di Corini: “Mi ha dato il suo ok, deve essere l’anno della svolta per la mia carriera” - Le parole del nuovo centrocampista rosanero, presentato nel ritiro di Chatillon: "Non ho avuto alcuna esitazione nella mia scelta, la trattativa è stata lunga ma adesso cercherò di rimettermi in condi ... Si legge su palermotoday.it

Calciomercato Palermo, tasselli doc per Inzaghi: Elia quasi ok, Palumbo e Bani… - Osti sistema le corsie: ok Augello, vicino Elia ma c’è nodo da sciogliere. Lo riporta msn.com