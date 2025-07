Palermo il Tribunale dei minori revoca la parernità a un mafioso FdI | bene Cosa Nostra è incompatibile con la genitorialità

Fare parte di Cosa nostra è “sintomatico di un’inadeguatezza alle funzioni genitoriali”. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo, che come riporta l’edizione locale di Repubblica,  ha dichiarato decaduta la responsabilitĂ genitoriale di un uomo arrestato dalla Dda e condannato a 20 anni di reclusione. Palermo, il Tribunale dei minori revoca la genitorialitĂ a un mafioso. L’uomo “è stato riconosciuto colpevole di avere diretto e organizzato l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel mandamento di Porta Nuova, gestendo la piazza di spaccio della Vucciria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Palermo, il Tribunale dei minori revoca la parernitĂ a un mafioso. FdI: bene, Cosa Nostra è incompatibile con la genitorialitĂ

In questa notizia si parla di: tribunale - cosa - nostra - palermo

Arras Group: Il tribunale di Milano azzera il cda e nomina un amministratore giudiziale. Ecco cosa succede - Arriva la prima decisione di un tribunale nel complicato caso del dissesto di Arras group, la societĂ immobiliare quotata in borsa a Milano e fondata da Enrico Arras, che sta attraversando un difficile momento culminato con la richiesta di un concordato prefallimentare per evitare il peggio.

“La cosa più grave è che mi hanno pedinato. Mi sono preoccupato”: lo rivela Alex Britti in tribunale nel processo contro le cyber-spie di Equalize - Alex Britti è stato ascoltato, ieri pomeriggio 12 maggio, come testimone e persona offesa dal pm di Milano Francesco De Tommasi in uno dei tanti capitoli dell’inchiesta sulla presunta associazione per delinquere finalizzata ad una serie di accessi abusivi nelle banche dati.

Garlasco, spunta Fabrizio Corona fuori al tribunale: cosa ha fatto - Il caso di Chiara Poggi, un enigma irrisolto che ha affascinato e turbato l’Italia per oltre due decenni, ha nuovamente catturato l’attenzione pubblica.

Il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Vai su X

Trentatré anni fa, in via D'Amelio a Palermo, la mafia uccideva il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini e donne della sua scorta. Un attentato vile, un'esplosione che voleva mettere a tacere la giustizia. Ma non ci sono riusciti. Borsellino non è morto quel gi Vai su Facebook

Azienda confiscata alla mafia affidata al nipote di Giovanni Brusca: è un hotel in centro a Palermo; Il pm Paci: «La mafia è un aspetto del capitalismo»; Trentatré anni fa la strage di Capaci. De Lucia: la mafia non è vinta.

Il tribunale per i minorenni di palermo revoca la responsabilità genitoriale a un boss di cosa nostra - Il tribunale per i minorenni di Palermo revoca la responsabilità genitoriale a un esponente di Cosa nostra condannato per mafia, affidando i figli alla madre e rafforzando le strategie contro l’influe ... Scrive gaeta.it

«Lei è un mafioso, non può fare il padre»: il tribunale gli toglie i figli e li affida alla madre - Con questa motivazione il Tribunale per i minorenni di Palermo ha dichiarato decaduta la responsabilità genitoriale di un uomo arrestato dalla Dda e poi cond ... Riporta msn.com