Palermo hotel confiscato alla mafia affidato al nipote del boss Giovanni Brusca

Un hotel confiscato alla mafia nel pieno centro di Palermo, a due passi da piazza Politeama, è stato affidato in gestione a Giorgio Cristiano, nipote dell’ex boss mafioso Giovanni Brusca. La notizia, anticipata da Fanpage.it, è stata confermata oggi dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Secondo quanto riportato, l’immobile – sottratto definitivamente alla criminalità organizzata nel 2020 – è stato assegnato l’anno successivo dal tribunale alla Cribea Srl, la società di Giorgio Cristiano. L’agenzia ha chiarito che «la società non è oggetto di misure di prevenzione patrimoniali» e che, pertanto, l’affidamento è avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Open.online

