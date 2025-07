Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | capolavoro di Groves che peccato per Velasco

PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Kaden Groves, voto 10: velocista? Uomo da classiche. Nelle ultime stagioni stava iniziando la trasformazione l'australiano dell'Alpecin-Deceuninck, che l'ha completata proprio oggi, sul traguardo di Pontarlier. La gamba è spaventosa, poi gioca d'astuzia e sfrutta anche la fortuna: tutti fattori determinanti per giungere all'arrivo in solitaria. Che capolavoro quello odierno: vittoria di tappa in tutti i Grandi Giri per lui. Frank van den Broek, voto 6: si mette a discutere con Stewart e lascia andare Groves, poi lo rivede dopo il traguardo. Errore gravissimo, si sarebbe potuto giocare la vittoria, invece arriva secondo.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra. Male Milan, Merlier ed Evenepoel - PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jasper Philipsen, voto 10: troppo forte lui, dominante l’Alpecin-Deceuninck.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: van der Poel da fuoriclasse. Pogacar e Vingegaard già al top - PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Mathieu van der Poel, voto 10: era una classica negli ultimi 50 chilometri e lui nelle corse di un giorno è il miglior interprete al mondo.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Tadej Pogacar trionfa da fuoriclasse, ma occhio a Vingegaard - PAGELLE QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Tadej Pogacar, voto 10: la voleva a tutti i costi. Il lavoro della UAE Team Emirates – XRG ha fatto capire che il campione del mondo puntava questa tappa, cercava in ogni modo la vittoria numero 100 in quel di Rouen.

