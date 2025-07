PAGELLE ITALIA-POLONIA 3-0 . Sabato 26 luglio Paola Egonu, 9: dopo una partenza a rilento nel primo set, diventa praticamente inarrestabile nei due parziali successivi, mettendo a segno 17 punti (1 ace e 1 muro). Anche oggi colpisce per la varietĂ dei colpi in attacco che sa alternare con sempre maggiore intelligenza tattica. E in tutto questo si vede lampante la mano di Velasco. Myriam Sylla, 8: quando gioca così, per l’Italia cambia davvero tutto, perchĂ© si ritrova ad avere non una, ma due bocche da fuoco potentissime. Ritrova efficienza in attacco con colpi di rara potenza, ma è ovunque anche in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Italia-Polonia 3-0 volley femminile: Orro palleggiatrice totale, è tornata la miglior Sylla