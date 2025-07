Paga 2 euro di friselle e nasconde 850 euro di champagne nello zaino

Giovedì scorso, 24 luglio, i carabinieri di San Martino Buon Albergo hanno arrestato per furto aggravato e uso indebito di carte di pagamento un 23enne rumeno giunto il giorno prima in Italia.Il fermato è stato notato da una delle cassiere dell'IperTosano di Via della Scienza a Lavagno mentre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

