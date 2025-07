Padova emissioni di gas serra calate del 10,8% in due anni

Il terzo rapporto di monitoraggio del PAESC (Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima), recentemente redatto e presentato in Commissione Ambiente, attesta i buoni progressi intrapresi dalla città sulla via della de-carbonizzazione. Tale rapporto annuale è previsto dallo stesso PAESC. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: padova - emissioni - serra - calate

Padova emissioni di gas serra calate del 10,8% in due anni https://ift.tt/sokWmng https://ift.tt/Y7Nudck Vai su X

Padova emissioni di gas serra calate del 10,8% in due anni; Nove città alla prova del contratto per il clima: obiettivo net zero al 2030.

Padova emissioni di gas serra calate del 10,8% in due anni - L’assessore all'ambiente Andrea Ragona commenta: «Sono dati positivi e incoraggianti che mostrano un trend positivo, ottim ... Da padovaoggi.it

Ispra, emissioni calate del 6,2% nel 2023 in Italia - Ansa.it - Le emissioni di gas serra in Italia si stima che siano calate del 6,2% nel 2023 rispetto al 2022, grazie agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria (sottoposti alla ... Riporta ansa.it