Pace fatta tra Lautaro e Calhanoglu | l’Inter riparte con unità e determinazione L’apertura di Tuttosport

«Pace Lautaro-Calha. L’Inter riparte da qui»: il chiarimento a casa del bomber segna un nuovo inizio. L’apertura di Tuttosport. In casa Inter, l’argomento del giorno è senza dubbio la riconciliazione tra Lautaro MartĂ­nez e Hakan Calhanoglu. Dopo alcune frizioni estive che avevano fatto temere un possibile addio da parte del centrocampista turco, l’incontro tra i due, avvenuto a casa del capitano argentino, ha sancito la fine delle tensioni e ha aperto la strada a un nuovo inizio. Questo chiarimento, come riportato da Tuttosport, è fondamentale per ripristinare l’armonia all’interno dello spogliatoio e per il futuro dell’Inter nella stagione 20252026. 🔗 Leggi su Internews24.com

