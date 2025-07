Outlander presenta finalmente un personaggio originale dimenticato dopo 11 anni

nuove prospettive per Outlander: il prequel Blood of My Blood approfondisce le origini della saga. Il franchise di Outlander, basato sulla celebre serie letteraria di Diana Gabaldon, si prepara a offrire ai fan un nuovo capitolo che espande le trame storiche e familiari dei personaggi principali. Blood of My Blood, il prequel annunciato, si concentrerĂ sui retroscena delle famiglie coinvolte nella narrazione, portando in scena figure meno conosciute ma fondamentali per la trama complessiva. La produzione promette un intreccio tra passato e presente, arricchito da elementi di viaggi nel tempo e storie d’amore contrastate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Outlander presenta finalmente un personaggio originale dimenticato dopo 11 anni

