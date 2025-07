Ottanta millilitri di pioggia Acqua alta in città come Venezia

Lecco come Venezia, o come Como, con l‘ acqua alta sul lungolago in piazza Maria Cermenati e piazza XX Settembre come in piazza San Marco, o, appunto a Como. I vigili del fuoco hanno fronteggiato una sessantina di interventi in tutta la provincia, ma soprattutto a Lecco, per fronteggiare l‘ondata di maltempo che l‘altro pomeriggio si è abbattuta sul Lario e in particola modo sul capoluogo e sulla zona del lago: un vero e proprio tsunami. In pochi minuti si sono riversari a terra dai 50 agli 80 millimetri di pioggia, pari dai 50 agli 80 litri per ogni metro quadro di terreno, un terzo di tutta la pioggia caduta a luglio, il 15% di quella di tutto l‘anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ottanta millilitri di pioggia. Acqua alta in città come Venezia

Bomba d'acqua su Firenze. Pioggia, grandine e strade allagate in città - Firenze, 5 maggio 2025 – Forti temporali a Firenze nella giornata di oggi, 5 maggio. Come previsto dall’ allerta  arancione emanata ieri dalla Regione Toscana, il maltempo non si è fatto attendere e, purtroppo, non accenna ad abbandonare il territorio.

Bomba d’acqua su Cavarzere: 93 mm di pioggia in mezz’ora. Mais distrutto e case invase, è emergenza danni - Una bomba d’acqua ha devastato Cavarzere, in provincia di Venezia: oltre 1000 ettari coltivati a mais sommersi, aziende agricole in ginocchio e allagamenti in abitazioni e locali.

Acqua e fango dalle scale, in un giorno un mese intero di pioggia: le immagini - Non solo Fundres e Bolzano sono state colpite dal maltempo delle ultime ore in Alto Adige: il video che hanno realizzato i vigili del fuoco altoatesini, in questo senso, è eloquente.

