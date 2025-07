Ostia riapre il Capanno | disposto il dissequestro parziale dello stabilimento

Ostia, 26 luglio 2025 – Ha riaperto “Il Capanno”, lo storico stabilimento di Ostia che era stato chiuso il 26 giugno scorso ( leggi qui ). Il Tribunale del Riesame ha infatti in larga parte annullato il decreto di sequestro precedentemente disposto e ora il personale della Guardia di Finanza ha tolto i sigilli, ma non a tutta la struttura perché resta il dissequestro parziale: il vincolo è rimasto su l gazebo, due pergolati ed un magazzino. “Sono stati svincolati – in conseguenza della palese erroneità del decreto di sequestro – i corpi principali dello stabilimento che, a questo punto, può iniziare a riorganizzare la propria attività, sebbene entro i limiti consentiti dall’attuale dissequestro parziale, nel tentativo di “salvare la stagione”, dichiara l’avvocato Franklin Varioli Pietrasanta, legale della Duilio S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it