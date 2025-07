Ostia guarigioni miracolose col DNA | arrestata la leader della setta Unisono

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prometteva cure contro il cancro grazie a un’intelligenza artificiale “quantistica”. È stata arrestata a Lido di Ostia una donna di 55 anni, giĂ condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2019 e il 2021, quando la donna guidava una presunta setta con base in Piemonte. L’indagine condotta dalla Polizia Postale di Torino. L’inchiesta è stata sviluppata dalla Polizia Postale di Torino, con il coordinamento della Procura piemontese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

