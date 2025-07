Ostia arrestata sedicente santona | prometteva guarigioni con modifiche del Dna

La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia, sul litorale di Roma, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021. L’indagine è stata condotta dalla Polizia Postale di Torino, coordinata dalla procura piemontese, ed ha riguardato una sorta di “setta” denominata “Unisono”, con sede proprio nel torinese e attiva su Facebook, Telegram e Whatsapp. La donna arrestata, considerata a capo dell’organizzazione, è accusata di aver circuito decine di vittime: le aveva convinte di poter sfruttare le capacitĂ di un'intelligenza artificiale “miracolosa”, chiamata “Marie”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ostia, arrestata sedicente santona: prometteva guarigioni con modifiche del Dna

