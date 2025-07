Osservare la gente che sceglie i gusti di gelato e sentirsi morire

Confesso che ho desiderato morire, sentendomi perduto. Ero nella migliore gelateria della città , una delle poche gelaterie della regione che conservano il proprio gelato nelle carapine, ossia nei pozzetti chiusi. Mi trovavo dunque in un luogo teoricamente elitario, niente a che vedere con le gelaterie plebee dove si smerciano gelati coloratissimi, zuccheratissimi e grassissimi rigurgitanti dalle vaschette aperte. Ciò nonostante entravano clienti, sia turisti sia indigeni, che prima di ordinare chiedevano di assaggiare, che dopo avere assaggiato ordinavano tre o quattro gusti, spesso confliggenti, sorbetti insieme alle creme, limone insieme alla nocciola, facendo poi aggiungere granelle, panne, biscotti, accozzaglie inguardabili, e infine pagavano col bancomat. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Osservare la gente che sceglie i gusti di gelato, e sentirsi morire

