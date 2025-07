Osimhen Galatasaray tutto fatto | ci sono le garanzie ecco quando ci saranno le visite mediche e le firme

Osimhen Galatasaray, è fatta: ci sono le garanzie, ecco quando ci saranno le visite mediche e le firme sul contratto La lunga e intricata trattativa tra SSC Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, sembra giunta finalmente alla fase conclusiva. Dopo settimane di discussioni, rilanci economici e ostacoli burocratici, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Osimhen Galatasaray, tutto fatto: ci sono le garanzie, ecco quando ci saranno le visite mediche e le firme

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

REPUBBLICA - Napoli, chieste garanzie al Galatasaray per Osimhen, ma le banche sono chiuse nel weekend: ecco la situazione

Si è momentaneamente bloccata la trattativa Osimhen. Il Napoli aspettava le garanzie bancarie richieste, che non sono però state fornite dal Galatasaray. Questo ha bloccato l'operazione. Seppur non obbligatorie a livello UEFA, il Napoli ha comunque richiest

Osimhen al Galatasaray è fatta: finalmente è pronto a volare in Turchia - Manna e Conte restano a lungo a colloquio in panchina dopo che il ds azzurro, per tutto l'allenamento del mattino, va su e giù al telefono sulla pista di atletica. Scrive ilmattino.it

Osimhen al Galatasaray, in arrivo annuncio e addio - I legali dei due club hanno lavorato senza sosta per lo scambio dei documenti firmati. Lo riporta msn.com