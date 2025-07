Osimhen al Galatasaray la super operazione da 75 milioni di euro è quasi ufficiale È previsto in quel giorno l’annuncio definitivo! La data da cerchiare in rosso

Osimhen al Galatasaray, giornata intensa tra Napoli e il club giallorosso: il nigeriano è pronto a trasferirsi a Istanbul. È stata una giornata rovente, quella di ieri, sull’asse Napoli – Galatasaray: i legali dei due club che hanno lavorato senza sosta per finalizzare i documenti firmati. È quasi ufficiale la super operazione che porterà Victor Osimhen a trasferirsi a Istanbul per una cifra complessiva di 75 milioni di euro. Secondo le modalità concordate, il pagamento sarà dilazionato: 40 milioni di euro verranno versati entro pochi giorni, entro la fine di luglio, con il saldo diviso in due rate da 17,5 milioni di euro ciascuna, da pagare entro il 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen al Galatasaray, la super operazione da 75 milioni di euro è quasi ufficiale. È previsto in quel giorno l’annuncio definitivo! La data da cerchiare in rosso

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

