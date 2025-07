Orrore in Polonia prete uccide un senzatetto con un' ascia

Il sacerdote ha dato poi fuoco alla vittima mentre era ancora vivo. L'arcivescovo di Varsavia ha chiesto alla Santa Sede di ridurre il prete allo stato laicale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Orrore in Polonia, prete uccide un senzatetto con un'ascia

In questa notizia si parla di: prete - orrore - polonia - uccide

Prete arrestato, cosa hanno trovato: orrore in Italia - La diocesi di Brescia torna sotto i riflettori per un nuovo, grave caso che scuote il mondo ecclesiastico.

Tragedia in Polonia: un sacerdote sessantenne della diocesi di Varsavia, parroco nel comune di Tarczyn, ha ucciso brutalmente un senzatetto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo una discussione, il prete ha colpito la vittima alla testa con un’a Vai su X

Orrore in Polonia, un prete uccide un senzatetto a colpi di ascia; Orrore in Polonia, prete uccide un senzatetto con un'ascia per dargli fuoco mentre era vivo; Parroco litiga col senzatetto, lo colpisce con un'ascia e lo brucia vivo in strada: orrore in Polonia.

Orrore in Polonia, un prete uccide un senzatetto a colpi di ascia - Tempestiva la replica dell'arcidiocesi che chiede alla Santa Sede di ridurre allo stato laicale il sacerdote e annuncia ... Come scrive tio.ch

Un prete uccide un uomo dopo una lite: «Prima l'ha colpito con l'ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo» - Tempestiva la replica dell'arcidiocesi che chiede alla Santa Sede di ridurre allo stato laicale il sacerdote ... Riporta msn.com