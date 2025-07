Orrore a Mantova | cane trovato in condizioni disumane denunciato il proprietario

Mantova, 26 luglio 2025 – I carabinieri forestali sono intervenuti nel Mantovano a seguito di una segnalazione e hanno trovato e sequestrato un cane di razza American Staffordhire tenuto in condizioni non compatibili con la propria natura, e la gabbia dove era custodito l’animale. È successo durante un sopralluogo a Moglia dei carabinieri forestali del Nucleo di Mantova, con i veterinari Ats, è stato denunciato un 33enne per maltrattamento di animali. Il cane si trovava chiuso in una gabbia per lui troppo piccola, in una stanza completamente al buio, senza acqua né cibo, in condizioni igieniche insalubri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orrore a Mantova: cane trovato in condizioni disumane, denunciato il proprietario

In questa notizia si parla di: mantova - cane - trovato - condizioni

A Mantova c'è un soffitto che vi farà cambiare idea su cosa sia veramente l'arte. La Sala dello Zodiaco nel Palazzo Ducale sembra un normale affresco rinascimentale. Stelle, costellazioni, figure mitologiche. Bello, certo, ma apparentemente decorativo. Poi sco Vai su Facebook

Orrore a Mantova: cane trovato in condizioni disumane, denunciato il proprietario; Teneva la moglie al guinzaglio, legata come un cane: indiano arrestato a Mantova; Incastrato dal cane antidroga Gina: arresto a Castel Goffredo.

Cane in gabbia al buio, senza cibo e ferito, 33enne denunciato - I carabinieri forestali sono intervenuti nel Mantovano a seguito di una segnalazione e hanno trovato e sequestrato un cane di razza American Staffordhire tenuto in condizioni non compatibili con la pr ... Riporta ansa.it

Aveva chiuso il cane in gabbia senza cibo e acqua, con profonde ferite sul muso: denunciato a Moglia - All'autorità giudiziaria è stato deferito un trentatreenne del luogo, denunciato per maltrattamento di animali. Come scrive milano.repubblica.it