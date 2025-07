Oro mondiale a squadre per gli azzurri del fioretto

Il quartetto composto da Bianchi, Macchi, Marini e Foconi supera in finale gli Usa TBILISI (GEORGIA) - Medaglia d'oro per la squadra azzurra maschile di fioretto ai Mondiali di Tbilisi. Il quartetto del ct Simone Vanni, composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Oro mondiale a squadre per gli azzurri del fioretto

#Tbilisi2025 Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai mondiali di #Scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia. Bianchi, Macchi e Marini hanno battuto la Francia (45-30). L'altra semifinale è Ungheria-Usa. #Fenc Vai su Facebook

