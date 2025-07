Oro dal piombo con una collisione

Qualche tempo fa il Cern di Ginevra ha annunciato di aver prodotto l'oro dal piombo e, naturalmente, è stata citata l'alchimia, antica scienza tradizionale che sarebbe stata finalmente superata dalla.

I fisici trasformano il piombo in oro per una frazione di secondo - Ora gli scienziati del CERN ne hanno misurato la quantità Fasci di piombo in collisione creano ... Secondo lescienze.it