Orlando sicuro | Chivu è intelligente! Per lui un vantaggio

Massimo Orlando si è pronunciato a proposito della sfida che attende l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, il quale avrĂ però un vantaggio. IL RAGIONAMENTO – Massimo Orlando si è così espresso a TMW Radio in vista della prossima stagione: «Chivu è intelligente, sa che non è piĂą giocatore e che deve saper usare sia il bastone sia la carota. Ha un grande vantaggio, una societĂ che lo supporta. Ciò, soprattutto all’inizio di un percorso, è fondamentale. Alla Roma non vedo giocatori che si adattino molto all’idea di calcio di Gasperini, vedo un progetto che fatica a decollare. DovrĂ finire il mercato, ma non me la sento ora di inserire la Roma tra le favorite». 🔗 Leggi su Inter-news.it

